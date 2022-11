Julia Vignali bouleversée : elle fond en larmes dans Télématin et annonce une triste nouvelle

Comme chaque matin, du lundi au jeudi, Julia Vignali coprésente Télématin sur France 2, avec Thomas Sotto. Et ce mardi 22 novembre 2022, elle a eu bien du mal à contenir ses émotions en fin d'émission comme les téléspectateurs ont pu le découvrir.

C'est en août 2021 que la compagne de Kad Merad a fait ses premiers pas sur le plateau de Télématin. Une émission qu'elle présente, pour son plus grand bonheur, avec Thomas Sotto. Elle n'aurait en effet peut-être pas rêvé mieux comme binôme. "Avec lui, je n'ai peur de rien. J'apprends beaucoup à ses côtés. Pour ma part, je ne pense pas avoir beaucoup de choses à lui apprendre. Peut-être ma décontraction innée ?", confiait Julia Vignali en avril 2022, à Télé Loisirs. La belle brune de 47 ans est en effet tellement décontractée qu'elle présente l'émission... en chaussons. "Il y a beaucoup de connivence entre nous. Il n'en revient pas que j'anime Télématin en chaussons. Il m'appelle 'madame chaussons'. Je garde mes escarpins sous la table, et les remets quand je dois me lever ou rejoindre le canapé pour interviewer les artistes", révélait-elle. Un détail qui serait passé inaperçu si elle n'en avait pas parlé.

Si elle est aussi à l'aise, c'est notamment parce que l'équipe de Télématin forme une belle et grande famille. Alors si une personne part, son coeur saigne. Les téléspectateurs ont pu le constater à l'issue de l'émission de ce mardi. Avant de rendre l'antenne, Julia Vignali et Thomas Sotto ont souhaité faire honneur à une personne spéciale à leurs yeux.

Le duo a convié une femme à faire son entrée sur le plateau, une certaine Brigitte. Après avoir salué le public face caméra, elle a rejoint Julia Vignali et son acolyte sur le fauteuil rouge. Le public a ainsi appris que c'était leur maquilleuse et que c'était "son dernier Télématin parce qu'elle va non pas prendre sa retraite mais prendre du recul", a lancé la maman de Luigi (fruit de son union passée avec Julien). Et en voyant Brigitte les larmes aux yeux, elle a également eu du mal à contenir son émotion. A l'instar de Thomas Sotto, elle lui a ensuite rapidement fait la bise. "Sans Brigitte et ses collègues, on ne ressemble plus à rien le matin nous", a conclu le présentateur de 49 ans.