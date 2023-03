"Passer outre parce qu'on aime" : Julia Vignali et Kad Merad pas toujours sur la même longueur d'onde, elle se confie

Quand elle ne présente pas Télématin aux côtés de Thomas Sotto sur France 2, Julia Vignali coule des jours paisibles et heureux auprès de l'acteur Kad Merad, qu'elle a épousé en novembre 2022. Mais comme tous les couples, les tourtereaux ont parfois de légers désaccords, notamment concernant le ménage et le rangement à la maison. Dans son livre intitulé Adieu bordel ! et paru ce mercredi 15 mars 2023 aux éditions Flammarion, l'animatrice qui a dévoilé son sein par erreur sur Canal+ il y a quelques années, a révélé que son époux "laisse traîner ses chaussettes".

Interrogée par le magazine Ciné Télé Revue, la jolie brune de 47 ans a cependant affirmé que ranger et nettoyer ne la dérangeait pas plus que cela. Elle a d'ailleurs précisé que son époux était loin d'être bordélique. "Non, il n'est pas bordélique mais il est moins fan de rangement que moi, ça c'est sûr... Mais quand je ramasse ses chaussettes, je ne me sens pas la boniche. C'est une façon provocatrice de dire qu'on ne fait pas les comptes dans un couple, qu'on peut passer outre ce genre de choses parce qu'on aime l'autre suffisamment pour que cela ne soit pas important", a-t-elle expliqué auprès de nos confrères. Entre eux, l'entente est donc au rendez-vous et les tâches du quotidien parfaitement équilibrées.

J'ai besoin de lui pour être épaulée

Si Julia Vignali s'occupe du rangement, elle peut ainsi compter sur Kad Merad pour tenir les comptes de la famille. "Je compte sur lui pour d'autres tâches : les projets de vacances, les comptes etc. Je ne suis pas seule aux commandes, j'ai besoin de lui pour être épaulée", a-t-elle ajouté.

En revanche, c'est avec son fils Luigi, âgé de 16 ans et issu d'une relation précédente, que la situation est plus compliquée. Comme n'importe quel adolescent, le jeune garçon n'a pas le réflexe de ranger sa chambre... "Pendant le confinement, je l'avoue, je lui ai donné dix euros pour qu'il nettoie le sol", a avoué l'ancienne présentatrice des Maternelles. Malgré tout, elle a rapidement appris à lâcher prise pour ne pas toujours entrer en conflit avec son fils. "Je ferme la porte pour ne pas voir son bazar, et c'est important de temps en temps de lâcher prise. C'est son univers, sa chambre, je ne peux pas lui imposer mon rangement...", a-t-elle conclu. Voilà une belle philosophie !