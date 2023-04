Thomas Sotto sous le charme d'une invitée : il tente un rapprochement en direct

Ce mercredi 5 avril 2023, Thomas Sotto a retrouvé son acolyte Julia Vignali sur le plateau de Télématin (France 2), pour le tournage d'une nouvelle émission. Un numéro inédit marqué par un gros fou rire, mais pas que.

Comme à leur habitude, aux alentours de 9 heures, les deux présentateurs ont accueilli leur invité(e) du jour. Et ce matin, c'est Clémentine Célarié qui a eu le plaisir de s'installer sur leur fauteuil pour la promotion de la pièce Une vie, un chef d'oeuvre de la littérature française de Guy de Maupassant porté seule en scène par l'actrice de 65 ans. "Honnêtement, c'est bluffant", a lancé Thomas Sotto lorsque l'épouse de Kad Merad a introduit le sujet. "C'est un texte qui est tellement fort, merveilleux, puissant. Elle est très heureuse et attend beaucoup de la vie. Donc à des moments elle est très déçue, puis elle se relève. C'est la vie d'un femme en fait", a précisé l'interprète de Jeanne. Et d'ajouter que c'est un personnage merveilleux à incarner.

Lors de cet entretien, Thomas Sotto n'a pas caché son admiration pour la comédienne. "Le moment où on vous voit pleurer, vous emportez la salle avec vous. C'est hyper prenant", a-t-il notamment déclaré. Et Julia Vignali et lui n'ont pas manqué de parler de sa passion sur scène et dans son métier en général. "Vous faites du bien", a également avoué le présentateur de 49 ans à Clémentine Célarié.

Le présentateur sous le charme

Puis, avant que cette dernière ne quitte le plateau, Thomas Sotto s'est permis de lui demander, en plein direct : "Je voulais vous faire un bisou. Je peux ou pas ?" Clémentine Célarié a bien entendu accepté avec plaisir. Julia Vignali, qui semblait tout aussi admirative, en a donc également profité pour lui demander si elle pouvait lui faire la bise. La comédienne a donc fait des heureux.

A noter que Clémentine Célarié joue Une vie jusqu'au 30 avril, au théâtre du Petit Saint-Martin. Elle a également préfacé le livre Les princes charmants ne savent pas voler d'Elodie Godart et sera à l'affiche des séries Les Randonneuses (prochainement sur TF1) et Besoin d'amour (OCS).