Tiffany (Mamans & Célèbres) amincie mais complexée : "Je pense à me faire opérer" (EXCLU)

La candidate de Mamans & Célèbres a eu deux grossesses rapprochées. Tiffany Cruchou est en effet l'heureuse maman de Romy (2 ans) et Zélie (bientôt 10 mois), fruit de son union avec Justin. Et, sans surprise, elle a vu son corps changer. Interrogée sur le sujet par Purepeople, la jeune femme de 30 ans s'est confiée sur ses complexes et sa récente perte de poids.

Tiffany vous semblez avoir perdu beaucoup de poids. Comment avez-vous fait ?

J'ai perdu quatre kilos. Au début, j'ai commencé à réduire les quantités, à essayer de ne plus manger entre les repas. Et là, je suis un programme avec KitchenDiet. Ce sont des plats préparés par des nutritionnistes. Ca m'aide beaucoup parce que comme je suis dans le speed avec les filles, je ne prenais pas toujours le temps de me faire à manger. Donc souvent je mangeais mal et je grignotais. Là, ça me permet d'avoir des plats de bonne qualité et déjà prêts. En plus c'est bon et je n'ai pas la sensation de faim. C'est une perte de poids plus lente mais c'est mieux. Il n'y a pas cet effet yo-yo.

Quel est votre objectif ?

J'aimerais encore perdre trois, quatre kilos si c'est possible. Mais après deux grossesses, je ne sais pas si je peux espérer retrouver mon poids d'avant (rires).

Qu'est-ce qui vous complexait le plus ?

Le corps change énormément. Les hanches, les fesses... tout s'élargit. J'ai toujours eu un ventre plutôt plat, là, j'ai de la peau toute molle et flasque. La poitrine après deux allaitements, ce n'est pas vraiment ça...C'est compliqué de voir autant de changements en si peu de temps. Mais j'ai eu deux grossesses en deux ans, donc forcément, mon corps a un peu morflé. Ce n'est même pas une histoire de kilos en fait. Je veux juste me sentir bien dans mon corps.

Avez-vous déjà songé à vous tourner vers la chirurgie esthétique ?

Depuis très longtemps, j'ai toujours voulu refaire ma poitrine et je n'ai jamais eu le cran. Mais là, après deux allaitements rapprochés, j'y pense de plus en plus (rires).

Envisagez-vous d'avoir un troisième enfant ?

De base, on était parti sur trois enfants. Maintenant on se dit que deux, c'est déjà très bien (rires). Mais il ne faut jamais dire jamais. Quand les filles seront plus grandes, peut-être qu'on en voudra un petit dernier. Mais là on a tellement un bon équilibre tous les quatre. Et avoir deux enfants, en bonne santé qui plus est, c'est déjà bien.

