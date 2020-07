Tiffany (Mariés au premier regard) : Elle vend sa célèbre maison, prix et photos

Tiffany Cruchou et Justin ont tous les deux participé à la première saison de Mariés au premier regard en 2016. S'ils n'étaient pas destinés à finir ensemble, c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé. Et depuis ils sont mariés, ont eu deux enfants, Romy (2 ans dans quelques jours) et Zélie (7 mois) et ont acheté une sublime maison. Des mois durant, Justin a rénové chaque pièce, partageant ses astuces bricolage. Les abonnés s'étaient pris de passion pour ces travaux, mais aussi pour la décoration des lieux. Alors que tout venait d'être enfin terminé, le couple a fait une grande annonce, il vend son nid douillet !

Sur Instagram, le 6 juillet 2020, l'influenceuse et son mari ont pris la parole : "On a quelque chose à vous annoncer, l'heure est grave. On a littéralement craqué sur une maison, on a fait une proposition et elle a été acceptée. C'est un super projet qui s'offre à nous, mais qui dit nouvelle maison dit qu'on doit se séparer de la nôtre." "J'ai fini les travaux ici, mais je vais devoir m'y remettre ailleurs", a ensuite lancé Justin.

Le couple a donc choisi de proposer sa maison à sa communauté en exclusivité avant que l'annonce ne figure dans une agence immobilière. Et l'offre est plus qu'alléchante ! Leur merveille est située à Herblay (Val-d'Oise). Surface totale des lieux, 100 m² (90 m² loi Carrez). Comme on peut le voir, l'entrée et la cuisine ouverte donnent sur une salle à manger, de 23 m². Le salon en contrebas fait 15 m². Au premier étage, les acquéreurs trouveront deux chambres : celle de Romy qui possède un dressing et mesure 13 m² et celle de Zélie qui a aussi un dressing et fait 15 m². Il y a également une salle de bain de 4 m². Au deuxième étage se trouve une sublime suite parentale sous combles avec WC et douche à l'italienne de 11 m² (20 m² au sol). La maison possède également un garage avec une buanderie de 25 m² et une terrasse exposée Sud-Est de 22 m². Une maison du bonheur qu'ils vendent pour 350 000 euros. Bien sûr il n'y a pas de travaux à prévoir !

Les tourtereaux se lancent donc dans une nouvelle aventure et, comme le dit Tiffany, leur nouvelle maison a chamboulé tous leurs plans. Il leur faut donc à présent vendre, trier leurs affaires, le tout, dans un contexte particulier puisque la pétillante brune souffre d'une pyélonéphrite, une infection du rein par une bactérie. Mais il en faudrait bien plus pour décourager le couple dans ce nouveau projet !