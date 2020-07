Tiffany (Mariés au premier regard) dénigrée après une décision : elle réplique

Instagram peut être un lieu de partage, mais également de critiques. La semaine dernière, Tiffany a annoncé à ses abonnés qu'elle n'allait plus allaiter Zélie (7 mois) à cause d'un traitement qu'elle devait prendre à la suite d'une infection urinaire. Si de nombreuses mamans l'ont soutenue dans cette nouvelle étape de sa vie, d'autres se sont permis de la juger. Lassée et énervée, la candidate de la saison 1 de Mariés au premier regard (2016, sur M6) a donc tenu à faire une petite mise au point.

Durant près de sept mois, l'épouse de Justin a donné le sein à sa deuxième fille. Mais celle qui est aussi la maman de Romy (bientôt 2 ans) a été contrainte de stopper son allaitement, car, le 27 juin dernier, elle a commencé à souffrir d'une infection urinaire. Et malheureusement, cela s'est transformé en pyélonéphrite, une infection du rein par une bactérie, qui la faisait terriblement souffrir. Le médecin lui a prescrit un traitement, des médicaments qui n'étaient pas compatibles avec l'allaitement. Tiffany a donc dû le stopper et n'a pas caché que le fait de donner le biberon avait eu des conséquences positives. Sa merveille dort bien mieux par exemple, de quoi la soulager un peu. Mais la jeune femme ne s'attendait probablement pas à ce que ses déclarations attirent les critiques.

Face au flot de messages négatifs qu'elle a reçus, Tiffany a souhaité crier sa colère : "A toutes ces 'pro-allaitement'. Depuis quelques jours, je reçois des messages comme quoi 'je fais l'apologie' du biberon. Je voulais juste faire une petite mise au point... Ici, je partage tout, en l'occurrence, en ce moment, le passage aux biberons de Zélinou. Alors oui, depuis, elle dort ; oui, depuis, elle est plus paisible et oui, j'avoue, égoïstement je revis ! Pourquoi se le cacher ? J'ai allaité mes deux filles, et j'ai adoré le faire, mais pourquoi avoir ce besoin de dénigrer les mamans qui donnent le biberon, les mamans qui pratiquent un allaitement mixte, les mamans qui n'allaitent 'que' quelques mois ? Qui êtes-vous pour ne pas respecter le choix de chacune ?! Pourquoi tant de culpabilité parce qu'on ne partage pas le même avis ? Et c'est d'ailleurs toutes ces 'pros' qui a contrario dégoûtent et découragent beaucoup de mamans. Alors oui, j'ai trouvé mon allaitement magique, oui c'était une évidence pour moi, mais JAMAIS ô grand JAMAIS je ne dénigrerai une maman qui a fait un choix différent, car je suis convaincue qu'une maman fait toujours le meilleur choix pour son enfant et que c'est loin d'être une histoire de lait en poudre."

Nul doute que de nombreuses mamans remercieront Tiffany après avoir lu ce message.