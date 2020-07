Tiffany (Mariés au premier regard) au plus mal : rein atteint et grande décision

La candidate de la première saison de Mariés au premier regard (M6, en 2016) n'est pas en grande forme depuis le week-end dernier. Ce mercredi 1er juillet 2020, Tiffany a révélé en story Instagram qu'elle souffrait le martyre et que son allaitement allait prendre fin à cause du mal dont elle souffre.

Le 14 juillet 2018, l'épouse de Justin a donné naissance à sa première fille Romy. Elle a souhaité l'allaiter durant plusieurs mois. Très vite, elle est retombée enceinte de Zélie (née le 1er décembre 2019). Encore une fois, elle a voulu donner le sein pour nourrir son bébé et cela continuait... jusqu'à récemment. Tiffany souffre d'une infection urinaire depuis le 27 juin. Au plus mal, elle a pris la décision de faire appel à SOS Médecin dans la nuit du 30 juin et a appris une mauvaise nouvelle. "Peu présente aujourd'hui. J'avais une infection urinaire depuis samedi. SOS Médecin cette nuit, car au plus mal. Verdict : pyélonéphrite [une infection du rein par une bactérie, NDLR]. Je morfle comme jamais et, bien entendu, Justin bosse. Pour couronner le tout, traitement de cheval, car le rein droit a été atteint. Et je dis adieu à mon allaitement."

Il n'est en effet pas conseillé d'allaiter lors de la prise de certains médicaments. On imagine donc que ceux que prend Tiffany ne sont pas compatibles avec l'allaitement. La jeune maman préfère en profiter pour sevrer Zélie. "Les filles, je sais que je peux sauver mon allaitement, mais j'ai quasiment trois semaines de traitement et j'avoue être tellement épuisée par les nuits blanches au sein... Nous sommes à 7 mois aujourd'hui d'allaitement et, malgré les embûches, on a réussi à tenir un maximum (et mademoiselle a dégommé ses biberons)", a ensuite précisé la femme de Justin après avoir reçu des messages de ses abonnées. Rassurée de voir que sa fille prenait facilement le biberon, Tiffany peut se soigner et stopper son allaitement sans stress.