Tiger Woods enfin de retour après son terrible accident, son fils à la rescousse

Chaque sport à ses légendes. On peut citer Michael Jordan en basket, Pelé en football ou encore Ayrton Senna en Formule 1. Quand il s'agit du golf, un nom vient immédiatement en tête, Tiger Woods. L'Américain de 45 ans a remporté les plus grands tournois à de multiples reprises. Véritable phénomène de précocité, il est rapidement devenu l'un des sportifs les plus connus au monde. Après plusieurs problèmes personnels et physiques, ce dernier a connu un évènement tragique en février dernier. Au volant de sa voiture, il est victime d'un grave accident de la route à Los Angeles et en ressort lourdement blessé. Plus de dix mois après, le compagnon d'Erica Herman vient d'annoncer qu'il allait faire son retour sur les terrains de golf.

C'est du côté d'Orlando en Floride pour le PNC Championship que la reprise s'effectuera pour Tiger Woods et il ne sera pas seul puisque son fils Charlie, âgé de 12 ans sera à ses côtés. Le tournoi aura lieu du 16 au 19 décembre prochain sur une distance de 36 trous en formule "scramble", ce qui signifie que l'on prend la meilleure balle du duo. L'ex d'Elin Nordegren s'est d'ailleurs réjoui de cette opportunité sur Twitter. "Bien que ce fut une longue et difficile année, je suis super excité de la terminer en participant au PNC Championship avec mon fils, Charlie. Je vais jouer comme un père et je ne pourrais pas être plus excité et fier", écrit-il. Un message qui devrait ravir le jeune garçon.