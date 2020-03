Timothy Hutton accusé d'avoir violé une jeune Canadienne de 14 ans en 1983

Une enquête explosive du site américain BuzzFeed News, datant du lundi 2 mars 2020, révèle qu'une jeune femme accuse l'acteur Timothy Hutton de viol.

Les faits remonteraient à 1983, Sera Dale Johnston, une jeune Canadienne, avait alors 14 ans et le comédien, 23 ans. Les faits présumés se seraient déroulés durant le tournage du film Iceman, à Vancouver, au Canada, elle et deux de ses amies auraient été invitées dans la chambre d'hôtel d'Hutton pour faire la fête. Timothy Hutton l'aurait alors violée et un de ses amis, dont l'identité n'a pas été dévoilée, l'aurait forcée à lui faire une fellation.

Sera Dale Johnston n'a porté plainte que l'année dernière auprès de la police de Vancouver et elle a engagé des avocats. Il n'y a pas de prescription en matière de viol au Canada.

De son côté, l'acteur de The Haunting of Hill House est bien décidé à ne pas se laisser faire. Il s'est exprimé par le biais d'un communiqué de presse et assure avoir été la cible de multiples tentatives d'extorsion au cours des deux dernières années et demie. "J'ai été la cible de multiples tentatives d'extorsion par une femme du nom de Sera Dale Johnston pour m'extraire des millions de dollars. Elle m'a menacé, assurant que si je ne répondais pas à ses demandes, elle irait voir la presse avec une fausse allégation selon laquelle je l'aurais agressée sexuellement il y a trente-sept ans au Canada. Je n'ai jamais agressé Mme Johnston", a déclaré l'acteur oscarisé pour son rôle dans Des gens comme les autres.

"Aujourd'hui, BuzzFeed a choisi de publier la fausse histoire de Mme Johnston. BuzzFeed connaissait la vérité, car ils ont reçu des preuves documentées (...). Quand j'ai pris conscience de cela, je suis allé au FBI, j'ai signé une déclaration sous serment et déposé une plainte pénale contre Mme Johnston pour extorsion. Je n'arrêterai pas de me battre pour exposer cette histoire pour ce qu'elle est : une tentative d'extorsion ratée basée sur quelque chose qui ne s'est jamais produit."

Un porte-parole de BuzzFeed, Matt Mittenthal, a répondu à ces accusations : "Le reportage de BuzzFeed News sur le viol présumé d'une jeune fille de 14 ans par Timothy Hutton est basé sur des entretiens avec la victime présumée, le récit d'une femme qui était avec elle ce soir-là et cinq personnes distinctes qui ont été informées de l'agression à l'époque."