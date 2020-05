Tina Fey stoppée en plein live par sa fille de 8 ans... qui la traite de "loser" !

Les fans de la série Unbreakable Kimmy Schmidt s'apprêtent à vivre un moment incroyable. Netflix va très prochainement proposer à ses abonnés un épisode interactif des aventures de la célèbre femme taupe, comme la plateforme l'a fait auparavant avec Black Mirror et son trépidant Bandersnatch. Et pour en faire la promotion, Tina Fey s'est jointe à l'émission Late Night with Seth Meyers, le 12 mai 2020. Il faut dire que, si elle n'a qu'un petit rôle – et quel rôle ! – dans le show, la comédienne est la cocréatrice des quatre saisons du programme, avec Robert Carlock.

C'est avec une joie non dissimulée que Tina Fey en a dévoilé davantage sur la suite des aventures de Kimmy Schmidt. Mais alors qu'elle détaillait l'intrigue inédite de cet épisode interactif et la manière dont Netflix lui avait proposé l'aventure, elle a été interrompue par une "petite envahisseuse" : sa fille de 8 ans, Penelope. "On est en train de tourner une émission de télévision, je peux t'aider, jeune fille ?", l'a-t-elle alors questionnée... avant que la petite ne tende sa main gauche et ne forme la lettre L devant son front – en guise de mot "Loser" – puis ne montre sa maman. Décidément, l'humour coule dans les veines dès le plus jeune âge dans la famille...

Le temps a passé depuis que Kimmy a rencontré le succès en sortant son livre pour enfants La Légende de Greemulax. On ignore combien d'années se sont écoulées entre la fin de la série et ce nouvel épisode, mais la vie de l'héroïne a complètement changé. Le personnage campé par Ellie Kemper s'apprête à épouser un membre de la famille royale britannique – interprété par Daniel Radcliffe, ô joie – quand elle se rend compte que le révérend a piégé d'autres femmes dans un autre bunker qui n'a jamais été découvert.