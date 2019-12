Tina Kunakey : Baignade sans maquillage avant les fêtes

Tina Kunakey fêtera Noël et le Nouvel An au Brésil ! Elle y profite du soleil et nargue ses followers avec de superbes photos. Sur les dernières publiées, l'épouse de Vincent Cassel pose dans une piscine pour une baignade détente.

L'hiver vient de commencer, et nos souvenirs de l'été s'éloignent un peu plus. Tina Kunakey a la chance d'en retrouver les plaisirs. Elle nargue les internautes et réveille chez eux l'envie de partir en vacances. Ainsi, Tina Kunakey met un terme à une année 2019 mémorable. La jolie brune sera notamment devenue maman en donnant naissance à la petite Amazonie, au mois d'avril. Elle se sera également distinguée à la Mostra de Venise au bras de son mari Vincent Cassel en août, ainsi qu'à la Fashion Week de Paris, quelques semaines plus tard.

