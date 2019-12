Tina Kunakey : Décolleté XXL et string à ficelles, sa vidéo enflamme la Toile

Maman d'une petite Amazonie née le 19 avril 2019,Tina Kunakey (22 ans) est une jeune mère de famille qui défie tous les préjugés sur la maternité. Bombesque, Tina a retrouvé quasi instantanément sa taille de guêpe après avoir donné naissance à sa fille. Et pour prouver une fois de plus qu'une jeune maman peut tout à fait rester féminine et sexy, la femme de l'acteur Vincent Cassel a pris la pose sur la plage brésilienne d'Arpoador le 20 décembre 2019.

En story, elle partage une vidéo où on la découvre assise dans le sable avec un string extrêmement échancré composé de plusieurs ficelles qui tombent sur ses fesses. Très sensuelle, elle joue avec le sable tout en écartant ses jambes lascivement sur la plage... Rien à dire, il doit faire très très chaud au Brésil !

Histoire de ne pas laisser ses abonnés sur leur faim, la femme de Vincent Cassel (de 31 ans sa cadette) a également dévoilé une autre partie de son anatomie : sa poitrine. Habillée d'une robe brodée de petites fraises, le top model laisse apparaître la courbe de ses seins avec un décolleté XXL délicatement resserré à l'aide d'un noeud... Peut-on faire plus érotique ?

Conquis par la beauté de la jeune femme, ses followers ont rapidement commenté sa publication. "Tu es tellement belle Tina", "poupée jolie", "Belissima", "Tellement belle et sexy ! Ton maillot de bain à juste l'air fou ! Quant à toi, on dirait vraiment pas que tu as accouché cette année... Tu as déjà récupéré ton corps de rêve super vite". Aucune trace par contre de Vincent Cassel, qui a sûrement dû apprécier à sa juste valeur ces quelques clichés...