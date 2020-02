Tina Kunakey en maillot mouillé : nouvelles photos avec Vincent Cassel à Rio

Vincent Cassel et Tina Kunakey sont les stars du nouveau numéro de "7000magazine". Mercredi 12 février 2020, l'acteur et le mannequin ont donné un aperçu sur Instagram de la séance photo réalisée à Rio. Maillot de bain épuré, chemise déboutonnée et visages au naturel sont de mise.

Une seconde photo relayée sur Instagram met cette fois-ci en scène Tina Kunakey. Sur le cliché sensuel en noir et blanc, la jolie brune de 22 ans apparaît en maillot de bain blanc sur une plage de Rio. Un portrait qui met particulièrement en avant sa silhouette athlétique et qui a fait réagir certains de ses célèbres abonnés tels qu'Adèle Exarchopoulos, Nabilla, Audrey Marnay ou encore son petit frère Zakari, lui aussi mannequin. Ce dernier semble d'ailleurs avoir rejoint sa soeur et son beau-frère au Brésil, comme Tina Kunakey l'a elle-même indiqué sur son dernier post Instagram de jeudi.

