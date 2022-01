Tina Kunakey et Léna Situations : Craquantes en robes fendues et courtes pour un défilé coloré

Cette saison encore, la Fashion Week de Paris a forcé les stars à sortir ! Tina Kunakey a même quitté le Brésil pour en regoûter la ferveur. Mercredi, le mannequin marié à l'acteur Vincent Cassel a assisté à son deuxième défilé en deux jours. Elle avait pour voisine son amie Léna Situations.

Tina et Léna étaient deux des chanceuses spectatrices du défilé Valentino ! Mercredi 26 janvier 2022, la maison a dévoilé sa collection Haute Couture pour les saisons printemps-été 2022. L'événement a eu lieu au 8, Place Vendôme dans le 1er arrondissement de la capitale. Les deux influenceurs s'y sont rendues habillées de noir.

Ainsi, Tina Kunakey et Léna Situations ont respecté le dress code imposé par Valentino. L'enseigne avait demandé à ses convives de se vêtir de noir pour son défilé. L'épouse de Vincent Cassel a égayé sa robe courte et à col chemise d'une pochette et de souliers verts. Craquante dans une robe à épaules nues et fendue sur la cuisse gauche, la youtubeuse tenait une pochette jaune, idéale pour ensoleiller une journée grise !

Fiona Zanetti, Paola Locatelli et la redoutable Anna Wintour, qui ne s'est pas prêtée au jeu du dress code, étaient également présentes.