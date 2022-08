Titoff : Quel est le vrai nom de l'humoriste et comédien ?

Coluche à l'époque, Dany Boon, Jarry ou encore Booder maintenant... Avoir un nom de scène lorsqu'on est humoriste, c'est une pratique ancrée dans les moeurs. Titoff est également un bon exemple de ce phénomène, lui qui ne s'est jamais fait connaître autrement que sous cette appellation. Mais lorsqu'il n'est pas dans son rôle de comédien, il s'appelle Christophe Junca.

Un vrai nom qu'il évoque rarement, que ce soit dans les émissions, les interviews ou encore dans les sketchs qu'il effectue. Un sujet qui ne semble pas l'intéresser plus que cela, sans doute trop reconnaissant de ce que son nom de scène lui a apporté en termes d'identité, de notoriété et d'originalité. C'est son petit plus à lui. Un nom court, facile à dire, percutant, qu'il a dû trouver plus adapté à une carrière d'humoriste que son prénom original.

En couple ?

Mais heureusement, son succès ne s'arrête pas à son nom. Loin de là. Peu importe la façon dont il se fait appeler, il jouit d'une carrière d'humoriste exceptionnelle, que ce soit grâce à ses one-man-shows (Titoff à l'Olympia, Métrosexuel, 15 ans de scène) ses rôles au cinéma (Gomez et Tavarès, Les gagnants) ou ses apparitions à la télévision, notamment dans l'émission les Grosses Têtes. À noter également qu'il n'est pas seulement humoriste puisqu'il a déjà joué dans des films qui ne sont pas considérés comme des comédies, surtout au début de sa carrière.

Concernant sa vie privée, il n'en dit jamais trop, comme pour son prénom. Pourtant, il ne vit pas seul puisqu'il est marié depuis 2009 à une certaine Tatiana. Cette dernière n'est pas du tout exposée médiatiquement, même s'il y a quelques années, sur le plateau de l'émission Danse avec les stars, elle s'était affichée très complice avec Titoff devant des milliers de téléspectateurs. L'humoriste avait surpris tout le monde en remplaçant, quelques instants, sa partenaire Silvia Notargiacomo par son épouse, qu'il avait fougueusement embrassée avant de poursuivre la chorégraphie et de finalement prendre un stop par le jury.