Titoff : Sa femme Tatiana est une ancienne danseuse du Crazy Horse !

Les artistes attirent les artistes ! Titoff, qui a pour habitude de s'exprimer sur scène ou sur les plateaux de tournage, a une partenaire de vie qui, elle aussi, est une reine sur les planches. Depuis le 10 février 2009, le comédien et humoriste est effectivement marié à Tatiana Junca, anciennement Tatiana Tokmakova, une jolie brune qui fut autrefois danseuse au célèbre Crazy Horse de Paris.

Ses talents de danseuse, Tatiana Junca était venue les montrer, tout en grâce, il y a quelques années, sur le plateau de l'émission Danse avec les stars. Alors que Titoff était candidat en 2013 lors de la 4e saison du show - remportée par Alizée et Grégoire Lyonnet. Au bras de Silvia Notargiacomo, l'acteur n'avait pas atteint des sommets puisqu'il avait été éliminé relativement tôt du programme. Mais il avait eu le temps d'offrir, aux téléspectateurs, une jolie séquence de télévision.

A l'occasion d'un cha-cha très énergétique, réalisé sur le titre Treasure de Bruno Mars, Titoff avait surpris tout le monde en remplaçant, quelques instants, Silvia Notargiacomo par son épouse, Tatiana Junca, qu'il avait fougueusement embrassée. Avec sa chère et tendre, il avait poursuivi la chorégraphie... mais n'avait hélas pas convaincu l'intégralité du jury.

Titoff et Tatiana, séparés en 2018 ?

Mariés depuis l'année 2009, Titoff et Tatiana Junca ont célébré, en février dernier, leurs noces de muguet, c'est-à-dire leurs 13 ans d'union. On a bien cru, pourtant, qu'ils s'étaient séparés il y a quelques mois à cause d'un quiproquo. Invité à commenter la relation que Vincent Cassel entretient avec Tina Kunakey, en 2018 sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste avait maladroitement semé la confusion.

"J'ai sorti : 'Ça me fait plaisir, c'est exactement le sujet de mon nouveau spectacle. La personne qui m'accompagne a une vingtaine d'années !', rappelait-il dans les colonnes de Nice-Matin. Et puis, la séquence a été coupée et l'information déformée s'est retrouvée sur les sites et dans la presse comme quoi j'étais séparé de mon épouse Tatiana et partageais ma vie avec une jeune femme qui avait 25 ans de moins que moi... Alors que je ne parle à aucun moment de divorce dans l'émission ! Bref, ça a été l'effet boule de neige. Même ma mère a reçu des coups de fil !" L'essentiel, c'est qu'ils continuent à s'aimer...