Tom DeLonge (Blink-182) divorce : la fin de 18 années de mariage avec Jennifer

Après avoir sorti il y a quelques années des albums intitulés Love et Love : Part Two avec son groupe Angels & Airwaves, Tom DeLonge, chanteur du groupe Blink-182 jusqu'en 2014, pourrait s'atteler à un troisième volet baptisé "divorce" : son mariage avec Jennifer va en effet prendre fin...

Le rockeur américain a, selon les informations rapportées par TMZ.com, déposé devant la cour supérieure du comté de San Diego une demande de divorce en vue de dissoudre son mariage avec Jennifer (née Jenkins), qu'il avait épousée il y a plus de 18 ans. Le couple, qui a eu deux enfants (Ava, 17 ans, et Jonas, 13 ans), s'était connu au lycée et avait entamé sa relation en 1996 avant de s'unir le 26 mai 2001 à Coronado Island, dans la baie de San Diego. Ce jour-là, ce n'est pas Blink-182 qui s'était produit lors de la réception, mais le groupe Jimmy Eat World.

Si Tom DeLonge vient seulement de signifier sa volonté au tribunal, son histoire avec Jennifer battait semble-t-il de l'aile depuis un moment : les documents enregistrés par le tribunal stipulent que la date de leur séparation remonterait au 29 décembre 2017 ! Le musicien, qui motive sa demande au regard des classiques "différends irréconciliables", demande la garde partagée de leurs deux enfants. Quant à d'éventuelles prestations compensatoires, il laisse à la cour la liberté d'apprécier cet aspect ultérieurement. Jennifer DeLonge, qui s'est fait un nom dans le monde du design, est très certainement à l'abri du besoin grâce au succès de sa marque et des produits de puériculture qu'elle a développés, mais aussi celui du site de revente d'objets vintage et de seconde main qu'elle a lancé en 2014, Reissued.com. Sa présence au côté de Tom s'est diffusée dans de nombreuses chansons qu'elle lui a inspirées pour Blink-182, dont le hit All the Small Things (sur Enemy of the State en 1999) et First Date (sur Take Off Your Pants and Jacket en 2001), directement tirée de leur premier rendez-vous galant, à SeaWorld.

Tom DeLonge puisera peut-être désormais des idées dans le firmament, lui qui est passionné par les ovnis et les extraterrestres au point d'avoir créé en 2015 une "académie" dédiée à leur étude - une structure qui, en 2018, était gravement endettée...