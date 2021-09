Tom Ford en deuil : son mari Richard Buckley est mort

La planète Mode est en deuil. Elle pleure avec Tom Ford la mort de son mari Richard Buckley. Le défunt avait 72 ans.

La triste nouvelle a été révélée par les agents de Tom Ford dans un communiqué. "C'est avec une profonde tristesse que Tom Ford annonce la mort de Richard Buckley, qui fut son mari tant aimé pendant trente cinq ans. Richard est décédé paisiblement dans leur maison à Los Angeles, en présence de leur fils Jack à son côté", indique le communiqué.

Tom Ford et Richard Buckley formaient un couple très discret. Ils s'étaient rencontrés en 1986 au défilé d'un ami créateur commun. "Richard [Burkley] était journaliste de mode, j'étais un jeune créateur. Nous étions au défilé d'un ami commun, nos yeux se sont croisés et nous avons emménagé ensemble le même mois. Nous sommes ensemble depuis", confiait Tom en novembre 2016. Les deux hommes s'étaient mariés en 2014. Leur fils Jack est âgé de 8 ans.

"Si vous respectez la personne avec qui vous êtes, et que vous croyez qu'elle a un bon coeur et une bonne âme (...), ne la quittez jamais. Vous ne trouverez pas quelqu'un de meilleur", recommandait le veuf, récemment aperçu au Met Gala 2021. Le réalisateur du film Nocturnal Animals (2017) et ancien alcoolique guéri a appliqué son propre conseil, jusqu'à la disparition de son époux Richard Buckley.

Le défunt a connu une brillante carrière de journaliste. Il est passé par les magazines WWD, Vanity Fair, Vogue Italia et Vogue Hommes International. Richard Buckley et sa petite famille vivaient entre Londres, New York et Santa Fe.