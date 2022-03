Tom Hanks s'incruste à un mariage : la mariée sous le choc !

L'acteurTom Hanks a fait une heureuse la semaine dernière à Pittsburg quand ce dernier s'est, une nouvelle fois, incrusté au mariage d'une jeune femme. Un moment inoubliable pour la mariée qui n'a pas caché son bonheur à la vue de l'acteur de Forrest Gump !

Le comédien oscarisé, 65 ans, a rejoint la fête pour prendre des photos d'extérieur sur la terrasse du Fairmont Hotel dans le centre ville de Pittsburgh où se tenait la cérémonie samedi dernier. La mariée en question, qui se nomme Grace Gwaltney, a révélé qu'elle avait été très surprise de voir la star de Seul au monde débarquer à son mariage. "Il était là en disant 'Hey! Je suis Tom Hanks. J'aimerais prendre des photos avec toi' et je me suis tout de suite figée sur place en regardant partout. Je ne savais pas quoi faire" a déclaré la jeune mariée.

La photographe de l'évènement Rachel Rowland déclaré au Pittsburgh Post-Gazette que le groupe avait "commencé à crier et était assez sous le choc" au moment de la rencontre. "Nous étions tous perdus" a ajouté la photographe, "les demoiselles d'honneurs sont sorties de la limousine avec lui et il a posé pour des photos et félicité chaleureusement tout le monde, puis aussi vite qu'il était arrivé, il est reparti. C'était tellement mignon et drôle."