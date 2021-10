Tom Hanks s'incruste à un mariage : les mariées, "choquées", racontent cette rencontre insolite

Tom Hanks : en voilà un invité surprise original pour un mariage. Diciembre et Tashia Farries étaient en pleines célébrations de leur union depuis la plage de Santa Monica Pier en Californie, lorsque l'acteur a débarqué. La star de Forrest Gump en a profité pour prendre la pose avec elles et leur famille.

"C'est Woody !", a lancé un invité en voyant Tom Hanks arriver, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Nous étions entre nous, donc le fait qu'il arrive d'un coup, c'était choquant et ça nous a pris quelques secondes pour réaliser. C'était la cerise sur notre gâteau de mariées", a commenté Diciembre Farries auprès de Today. L'acteur américain a même posé avec leur fils de 1 an, August. "Il nous a dit qu'il avait remarqué la cérémonie et nous a fait de nombreux compliments. Il nous a donné des conseils sur l'amour, il était tellement positif et humble", a souligné Tashia Farries, ravie, auprès de l'édition locale.