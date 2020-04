Tom Hanks : Si elle meurt avant lui, sa femme lui a révélé ses deux volontés

En mars 2020, Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, qui se trouvaient en Australie, ont été hospitalisés après avoir contracté le coronavirus. Par la suite, ils avaient passé deux semaines en confinement avant de pouvoir finalement rentrer chez eux, à Los Angeles. En forme, l'épouse du comédien a pu se rendre sur un plateau télé.

Dans l'émission The Kelly Clarkson Show, mardi 7 avril 2020, Rita Wilson a fait de surprenantes confidences. L'actrice de 63 ans a révélé avoir formulé deux souhaits à son célèbre mari, le héros de Forrest Gump, Philadelphia ou encore Seul au monde, si jamais elle devait mourir avant lui. "Si quelque chose doit se produire et que je pars avant toi, il y a deux trucs que je veux, je lui ai dit. La première, c'est que je veux que tu sois triste pendant super longtemps, sinon je viendrai te hanter. La seconde, c'est que je veux une grande fête ! Je veux qu'on fasse la bringue avec beaucoup de chansons, de danse et de gens qui racontent des souvenirs et que ça donne l'impression qu'on célèbre vraiment ce moment", a-t-elle raconté.

Rita Wilson, vue dans Nuits blanches à Seattle, Mamma Mia ! ou encore Mariage à la grecque, a ajouté avoir même écrit une chanson spéciale pour sa mort intitulée Throw Me a Party. Cette idée et ses deux volontés lui étaient venues il y a quelques années lorsqu'on lui avait diagnostiqué un cancer du sein. Elle avait alors pensé à la mort et à la manière dont elle voulait que son trépas soit célébré....

Pour rappel, Rita Wilson - qui était attendue cette année dans le film Love Is Love Is Love mais dont la sortie est en suspens à cause de la pandémie de coronavirus - et Tom Hanks sont mariés depuis 1988. Ensemble, ils ont eu deux fils : Chester (29 ans) et Truman (24 ans).