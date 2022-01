Tom Leeb victime d'un accident de vélo : son visage amoché, il s'explique en vidéo

Panique pour Tom Leeb ce mercredi 19 janvier 2022. Le comédien et chanteur de 31 ans a été victime d'un accident de vélo. Une mésaventure qu'il raconte lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag , qu'il a failli annuler en raison de son état physique.

Face aux journalistes qui le reçoivent sur le plateau du Buzz TV, le fils de l'humoriste Michel Leeb apparaît en t-shirt et casquette. Un look choisi avec soin... "Je me suis posé la question de savoir si on annulait cette interview. Je me suis vautré à vélo", confie le charmant brun qui a "toute la partie gauche du visage" amochée. "Ça va mieux mais je n'étais pas présentable, poursuit-il. Je me suis dit : 'Allez, on va y aller ! Il ne faut pas mettre de maquillage sur ce genre de plaie alors je vais mettre une casquette histoire de ne pas effrayer tout le monde et ça ira très bien.'" En bref, Tom Leeb s'en sort avec quelques plaies sur le visage. Ouf, plus de peur que de mal !