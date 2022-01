Tom Leeb, un comportement déplacé avec une actrice ? Il répond aux accusations et s'explique

Dans Sous le soleil de Saint-Tropez, le feuilleton de TFX dérivé de la série à succès Sous le soleil, Tom Leeb incarne Tom Devos. Le comédien de 31 ans donne la réplique à Adeline Blondieau qui joue le rôle de Caroline Drancourt ou encore Nadège Lacroix, l'interprète de Lisa Drancourt. En septembre 2021, sur le plateau de Jordan de Luxe pour Télé Star Play, l'ancienne candidate et gagnante de Secret Story (saison 6, en 2012) révélait que Tom Leeb avait été "méchant" avec elle sur le tournage. Interrogé sur le sujet par nos confrères de Télépro mardi 11 janvier 2022, il s'explique.

À la question de savoir s'il avait vraiment été énervé de jouer avec Nadège Lacroix, Tom Leeb est clair : "Non, pas du tout !" L'animateur demande alors si l'ex-star de télé-réalité désormais comédienne a menti. C'est alors que le fils de l'humoriste Michel Leeb apporte une explication à ce malentendu. "Non, ce n'est pas qu'elle a menti, c'est qu'il y a eu un problème d'interprétation en fait", lance-t-il. Pas plus de détails sur le sujet, si ce n'est que le duo n'a "pas eu l'occasion de se parler" depuis les premières déclarations de Nadège Lacroix.

Rappelons que la jeune femme de 35 ans avait raconté que son camarade lui avait fait sentir qu'elle n'avait pas sa place dans le feuilleton. "C'est un très bon acteur, papa a payé les petites études de comédie et il a été énervé de jouer avec moi qui était arrivée là grâce à la télé-réalité. Et je le sais, je suis arrivée comme un cheveu sur le soupe. Ça ne lui a pas trop plu, c'est sûr que je n'avais pas le même niveau que lui, mais c'était mes premiers pas", avait-t-elle déclaré.

Et de préciser ses propos en racontant le jour où Tom Leeb donnait la réplique à Adeline Blondieau, Flavie Péan et elle-même dans Sous le soleil de Saint-Tropez : "ll m'a fait un truc horrible (...). On était en train de faire une scène à quatre, et la réalisatrice dit : 'Ah super, c'était une super scène, c'est dans la boîte', et lui fait : 'C'est normal, il y avait trois acteurs autour de la table', sous-entendu que je n'en étais pas une. C'était un peu déplacé."

Pas de quoi la décourager. En effet, Nadège Lacroix a décroché un rôle récurrent dans Les Mystères de l'amour, a joué dans Hollywood Girls et été à l'affiche de la pièce de théâtre À vos souhaits, avec Bernard Menez et Alexandra Kazan.