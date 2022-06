Tom Mann dévasté : mort tragique de sa fiancée le jour de leur mariage

"Je suis complètement brisé"

De nombreuses personnalités publiques ont également tenu à s'exprimer après avoir pris connaissance du drame. "Je t'aime mon frère" a déclaré le chanteur Lewis Capaldi. "Je pense à toi non stop, tu es si fort, là pour vous toujours. Je vous aime" a écrit la chanteuse Ellie Goulding de son côté. Howard Donald, ancien membre du célèbre groupe Take That, a quant à lui rendu un hommage à la défunte sur son compte Twitter, tout en louant ses talents de danseuse. Elle avait notamment dansé aux côtés des Spice Girls en 2019, déclarant alors avoir réalisé "un rêve d'enfance".

"Je suis complètement brisé et je ne sais honnêtement pas quoi faire à partir de maintenant, mais je sais que je dois utiliser toutes mes forces pour notre petit garçon" a poursuivi Tom Mann dans son long message sur Instagram. Pour rappel, il avait marqué les esprits lors de son passage dans la version britannique de X Factor en 2014, en interprétant à sa manière le tube I want it that way des Backstreet Boys. S'il n'a pas remporté l'émission, il a connu quelques succès avec Stereo Kicks, son groupe de l'époque. Le chanteur doit désormais affronter ce drame, qui est venu soudainement bouleverser sa vie.