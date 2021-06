Ellie Goulding, jeune maman aux anges : première photo avec bébé, elle présente son fils Arthur

Le 29 avril 2021, Ellie Goulding a accouché et donné naissance à son premier enfant. Elle le présente enfin aux internautes puisque le bébé fait une adorable apparition sur une vidéo postée par sa maman. "J'ai sorti un GROS projet inattendu cette année (...), je crois que c'est le plus merveilleux, écrit @elliegoulding en référence à son petit garçon, prénommé Arthur.

La chanteuse de 34 ans a enfin montré sa progéniture à ses plus de 14 millions d'abonnés Instagram. Le nourrisson apparaît à la fin d'une vidéo publiée par sa maman et produite par son papa, Caspar Jopling, retraçant sa grossesse. Le jeune papa a tenu un véritable journal de grossesse, filmant et photographiant son épouse. Sa vidéo commence par un plan d'Ellie Goulding en pleine forêt par une journée enneigée, qui enlève la fermeture éclair de son manteau et révèle son ventre rond. D'autres plans la montrent en pleine échographie, en sous-vêtements ou en train de faire du sport. Sur la dernière séquence, le petit Arthur est allongé sur sa maman...

C'est en publiant une coupure de presse que Caspar Jopling avait révélé le sexe et le prénom de son fils. Ellie Goulding et son époux avaient annoncé la naissance dans la rubrique Naissances, Mariages et Décès d'un journal. Étaient indiqués les informations suivantes : "Le 29 avril 2021, un garçon, Arthur Ever Winter, né d'Elena Goulding et Caspar."