Ellie Goulding maman : la chanteuse a donné naissance à son premier enfant

C'est par un message sans prétention, posté en story Instagram dimanche 2 mai 2021, que Caspar Jopling a annoncé la venue au monde de son bébé, fruit de son mariage avec la chanteuse Ellie Goulding. La jeune femme a donné naissance à son premier enfant.

Publiant d'abord la capture d'écran d'une recherche Google avec le nombre exact d'habitants sur la planète - un chiffre qu'il a malicieusement corrigé à la main pour l'augmenter de un - Caspar Jopling a ensuite dévoilé la photo d'un joli bouquet de fleurs avec le message suivant : "La maman et le bébé sont tous les deux heureux et en bonne santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants." Et le fier papa, qui exerce le métier de marchand d'art, d'ajouter quelques mots aux fans de la chanteuse. "Je ne réagis jamais à l'attention médiatique qui va de pair avec le travail d'Ellie mais, en ce moment magique et personnel, nous apprécierions grandement de pouvoir profiter de notre intimité. Merci x", a-t-il précisé. Pour l'heure, on ne connait donc ni le sexe de bébé, ni son prénom...

Ellie Goulding, à qui l'on doit les tubes Love Me Like You Do, Burn ou encore Close to Me, avait annoncé sa première grossesse en février 2021. La chanteuse avait découvert qu'elle était enceinte à la toute fin de août 2020, lors de son premier anniversaire de mariage ; la star et son époux s'étaient mariés à la cathédrale d'York, le 31 août 2019. Ce bébé était alors pour eux une surprise totale ! "Ce n'était pas prévu dans les plans. Rien que de penser à tomber enceinte cela ne semblait pas quelque chose de réel. Devenir enceinte m'a plus ou moins fait me sentir humaine. J'ai des formes comme je n'en avais jamais eu avant. J'adore ça. Mon mari adore ça", disait-elle alors dans les pages de l'édition anglaise du magazine Vogue.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !