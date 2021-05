Ellie Goulding maman : le sexe et le prénom de son bébé révélés

Une nouvelle vie commence pour Ellie Goulding ! La vie d'une mère de famille, qui a vécu sa grossesse dans la plus grande discrétion et gardé les informations sur son enfant secrètes après son accouchement. Le sexe et le prénom du bébé ont été révélés.

C'est le mari d'Ellie Goulding, Caspar Jopling, qui est passé aux aveux ! L'homme a publié sur Instagram une coupure de presse, dans laquelle est annoncée la naissance de leur enfant. Les lecteurs du journal, ainsi que ses près de 45 000 followers, ont ainsi découvert le sexe et le prénom du bébé.

"Le 29 avril 2021, un garçon, Arthur Ever Winter, né d'Elena Goulding et Caspar", peut-on lire sur la rubrique Naissances, Mariages et Décès du journal. En légende, le nouveau papa ajoute : "Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés... pas certain de ce que ça veut dire précisément [[ ps salut A.E.W.J. ]]".