Tom Villa en couple avec un sublime mannequin : photos sensuelles de sa belle Marion

Nombreuses sont les stars qui aiment partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Pourtant, en ce qui concerne la vie privée de l'humoriste Tom Villa : il met un point d'honneur à ce qu'elle reste cachée. En effet, malgré le fait qu'il aime parler de sa vie amoureuse, ce dernier n'a, au début de sa relation, pas donné énormément de détails sur l'identité de sa bien-aimée. Alors qu'il racontait ses petites histoires de couple durant le confinement à travers son sketch de Love Actually, l'ancien chroniqueur de La Nouvelle Édition, s'était pour une fois épanché sur sa vie avec Marion.



Invité dans l'émission La Bande Originale sur France Inter, en avril 2019, il avait également raconté une drôle d'anecdote au sujet de sa chérie. Acheteur compulsif de sneakers, il avait partagé le fait que sa bien-aimée pensait qu'il était infidèle vu qu'elle estimait qu'il adoptait des comportements très étranges la nuit. "J'essayais de cacher ma passion à ma copine et d'ailleurs, c'est con parce que quand tu te relèves à 3 heures la nuit parce qu'il y a une mise en vente aux États-Unis à 21 heures, ici, il est 3 heures du matin... Ça fait le mec qui a une maîtresse", avait-il expliqué. Et de poursuivre, non sans humour : "Oui bah voilà, elle s'appelle Amazon et elle n'a pas de frais de port."