Tom Villa en couple : Que sait-on de sa compagne, la jolie Marion ?

En mars 2020, Tom Villa avait cartonné sur les réseaux sociaux avec son sketch Love Actually spécial confinement en couple. Amoureux d'une mystérieuse Marion, l'ancien chroniqueur de La Nouvelle Édition avait dévoilé à ses fans les secrets (et surtout les problèmes) de leur confinement à deux.

Assis face à une caméra, Tom imitait l'acteur Andrew Lincoln (qui utilise des pancartes pour déclarer son amour à Keira Knightley dans le film Love Actually). Mais pour lui, les pancartes étaient uniquement un moyen discret et silencieux de faire part de son agacement à être enfermé 24 heures sur 24 avec sa petite-amie. "Ça fait maintenant une semaine qu'on est enfermés tous les deux à l'appartement (Elle est juste à côté, je ne peux pas parler). Pour être tout à fait honnête, j'avais peur que ce soit compliqué (Et c'est le cas !), mais j'ai de la chance parce que la cohabitation se passe bien (J'ai envie de crever). On ne se prend pas du tout la tête (5 fois par jour)", confiait comédien sur le ton de l'humour.