Tomy, le pêcheur sexy, explique pourquoi il était "à poil" devant les caméras de France 2

La marée était plutôt "hot", ce vendredi 8 janvier 2021, sur TMC. Yann Barthès avait invité un jeune homme qui avait fait sensation, sur France 2, lors d'un documentaire consacré à la pêche de coquilles Saint-Jacques en fin d'année 2020. À quelques heures de Noël, la deuxième chaîne avait effectivement offert un joli cadeau aux téléspectateurs en diffusant les images de Tomy Journaux, séduisant professionnel des fonds marins, Breton de 28 ans spécialiste des fruits de mer, tous muscles dehors quand les caméras ont commencé à filmer.

"Je vais refaire la scène, s'est-il justifié à propos de cette surprenante nudité pour un mois de décembre. Ils sont arrivés à 8h15. J'étais déjà en train de bosser. C'était une grosse journée, on avait beaucoup de commandes. J'étais déjà à poil dans mes bassins. Tu peux le faire habillé, mais dès que tu lèves les bras, ça coule de partout." Tomy Journaux était venus discuter pêche durable, risque du métier et avait pris, dans son sac, quelques coquilles à déguster en compagnie de l'équipe de Quotidien, mais aussi de Pascal Obispo. Alors que le fameux reportage a été diffusé le 19 décembre 2020, le jeune homme de Saint-Malo s'étonne toujours de ces millions de gens qui l'ont visionné.

En couple ou célibataire ?

"Ça a été très curieux au début. Curieux rigolo, s'est souvenu Tomy, nouveau fantasme national. On s'en est rendu compte au retour de pêche. On remontait dans le camion, tout trempés. Un de mes gars a regardé sur Facebook et vu que France 2 avait relayé la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà plein de commentaires." Malheureusement, notre pêcheur n'est pas un coeur à prendre. Harcelé de questions à propos de sa vie sentimentale, il avait fini par avouer, sur France Bleu, qu'il avait déjà une vie sérieuse avec "une petite femme superbe". Heureusement, la mer est pleine de poissons...