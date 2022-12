Top 4 des jeux de cartes dans lesquels investir pour Noël

Achetez ce jeu de carte Crack List de Yaqua Studios pour 16,99 € sur Amazon

Un prénom féminin commençant par la lettre M ! Un instrument de musique en G ! Une spécialité culinaire débutant par un F ! Vous avez déjà trouvé la réponse à toutes ces questions ? Vous deviez sûrement être un pro du petit bac. Ce jeu a bercé l'enfance de nombreuses générations. Ludique, il permettait de développer ses capacités de réflexion et ses connaissances tout en s'amusant. Initiez donc votre enfant à cette activité culte avec ce jeu de cartes Crack List de Yaqua Studios. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une réadaptation du fameux jeu. Ici, on reprend le meilleur de son jeu et on en augmente son capital bonne humeur en famille !

D'un côté, les cartes "listes" qui donnent une série de 3 thèmes. Les classiques prénom, métier, ville, et pays sont bien évidemment de la partie. Mais le jeu se revisite également avec des domaines plus singuliers comme spécialité culinaire, prénom qui rime en "ette" ou encore application mobile. De l'autre côté, les "jeu" qui annoncent une lettre. Tirez une carte de chaque paquet et en avant la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous devez trouver le plus rapidement possible un mot en lien avec la thématique évoqué commençant par la lettre indiquée. Et ce le plus vite possible. Des cartes spéciales sont également là pour pimenter le jeu original avec la juste dose de coups bas et de stratégie ! Qui sera le plus rapide ?

2. Un prix très abordable pour ce jeu de cartes Skyjo de Magilano

Avis à toutes les familles passionnées de jeux de stratégie, ce produit est fait pour vous. Parce qu'il n'y a rien de mal à avoir l'esprit de compétition, tant que cela reste sport et amusant. Vous allez pouvoir ici vous creuser les méninges pour venir à bout de ce jeu original. Contrairement à de nombreux jeux classiques, le but est ici d'avoir le moins de points possibles, en utilisant un soupçon de chance et une bonne dose de réflexion ! Adoptez donc sans plus attendre le Skyjo de Magilano. Son prix sur Amazon est en plus ultra accessible. Il ne vous reviendra en effet qu'à 13,99 €, une vraie bonne affaire. Mais dépêchez-vous, il figure parmi les meilleures ventes Amazon de jeux et jouets. Il pourrait donc rapidement se retrouver en rupture de stock.

Obtenez le moins de points possibles pour gagner