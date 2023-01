Top 4 des meilleurs jeux de dessin

Achetez ce maxi tapis fluo AquaDoodle de Tomy à 34,99 € sur Amazon

Pouvoir laisser libre cours à l'imagination de son enfant sans passer des heures à tout nettoyer ensuite, c'est le rêve de tout parent. Et il se réalise aujourd'hui grâce au maxi tapis fluo AquaDoodle de Tomy. Ce tapis géant permet en effet de dessiner sans faire la moindre tâche. Et c'est avec l'eau que ce miracle est possible. Il suffit pour cela de remplir de ce liquide le stylo Aquadoodle. Et c'est tout. Votre enfant n'a ensuite plus qu'à développer sa créativité avec. Au bout de quelques minutes, les dessins disparaissent permettant de recommencer à l'infini. Et surtout de ne laisser aucune tâche. Votre petit pourra en plus apprendre les couleurs avec ce stylo qui reprend les teintes de l'arc-en-ciel. Un pinceau, un bac à eau, 3 tampons et un réceptacle sont également fournis pour encore plus de fun !

4. Un jeu spiral designer classic de Ravensburger pour moins de 18 €

Il existe mille et une façons de dessiner, des plus classiques aux plus originales. Si vous souhaitez stimuler au maximum la créativité de votre enfant, rien de tel qu'un set de dessin qui sort de l'ordinaire. Et dans ce domaine, ce jeu spiral designer classic de Ravensburger fait clairement partie du top. Votre petit pourra avec lui créer de superbes spirales colorées de façon vraiment ludique. Son prix sur Amazon est en plus vraiment accessible, ce n'est donc pas le moment d'hésiter. Vous pourrez en effet vous le procurer pour 17,90 €. Un jeu de dessin pour moins de 18 €, c'est une vraie bonne affaire.

Votre enfant va pouvoir créer de multiples spirales colorées