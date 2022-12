Top 4 des poupées Rainbow High Junior à se procurer d'urgence avant la rupture de stock

Achetez cette poupée Rainbow High Junior High Bella Parker à 29,90 € sur Amazon

La rentrée des classes a enfin sonné. C'est le moment de faire bonne impression pour ensuite être bien à l'aise le reste de l'année. Et cela passe par une tenue irréprochable et actuelle. Ça, Bella Parker l'a bien compris. La jeune fille a opté pour un look on ne peut plus chic. Il se compose en effet du très en vogue combo robe et tee-shirt en dessous. La mini-robe bustier adopte les très chics carreaux en tweed rose. Des boutons noirs et des poches boutonnées viennent apporter une touche tendance à l'ensemble. Le top blanc à manches courtes, lui, arbore un très mignon noeud noir au niveau du col. Son style preppy n'est plus à démontrer !

Parce qu'un ensemble n'est jamais trop élégant, les sandales à talons aux brides perlées s'accompagnent de chaussettes hautes blanches arrivant à hauteur des genoux. L'indispensable sac à dos devient ici rose matelassé. Il se pare de diamants et détails en or so girly. Pour finaliser le look, ses cheveux sont remontés en une queue-de-cheval haute impeccable maintenue en place par un noeud rose. Ce look de rentrée va faire des étincelles !

4. Cette poupée Rainbow High Junior High River Kendall est à prix réduit sur Amazon

Les poupées ne sont pas seulement à l'effigie de filles, loin de là. De plus en plus de modèles masculins fleurissent chez les différentes marques en vogue. Et c'est notamment le cas chez Rainbow High. Et pourquoi en serait-il autrement. Jouer à la poupée n'est pas seulement une affaire de fille. Cela permet d'un côté de mettre fin aux préjugés. Oui, les garçons peuvent jouer à la poupée. En avoir à leur image leur permet déjà de s'identifier. Et puis, ils peuvent aussi s'amuser avec des personnages féminins.

Même chose pour les petites filles. Évoluer avec des poupées garçons sert à normaliser cette donnée de leur côté également. Et à accepter le sexe opposé s'il veut jouer avec eux. En termes de personnage, impossible de faire plus stylé que River Kendall Junior High de Rainbow High. Double raison de se le procurer, il est en plus en promo sur Amazon. Il ne vous coûtera plus que 28,99 € contre 29,99 € auparavant. Une économie, même de 3 %, on ne dit pas non !

Un look streetwear ultra tendance