Top Chef 2020 : David Gallienne moqué sur une épreuve, il s'explique

Les portes de la demi-finale ne sont plus très loin pour David Gallienne, candidat de la brigade rouge de cette 11e saison de Top Chef sur M6. Le chef étoilé a déjà un pass et il lui en manque encore un pour se qualifier. Malheureusement, lors de l'épisode diffusé le 20 mai, il n'a pas réussi à obtenir le précieux sésame ; il lui reste toutefois encore une possibilité de l'emporter. Sur la Toile, il a été la cible de nombreuses moqueries...

Lors de l'épisode du 20 mai, David Gallienne s'en est bien tiré sur l'épreuve dite de "La nature en trompe-l'oeil" imposée par Christian Le Squer, sans toutefois l'emporter. Mais c'est sur la deuxième épreuve qu'il a marqué les esprits lors du "Show culinaire" depuis le Casino de Paris. Le chef, basé à Giverny, avait opté pour une histoire visant à sensibiliser à la déforestation, au braconnage et à l'état de la planète de manière globale. Une idée inspirée par un voyage au Pérou avec son amoureux.

Lors de l'épreuve, David Gallienne avait donc sorti chalumeau et barbecue pour présenter son plat à un jury de chefs cumulant 16 étoiles ! Son discours et son idée de plat avec une représentation du sang d'animal avait alors laissé sa cheffe Hélène Darroze sceptique même si elle trouvait le message très fort, jugeant l'ensemble "sordide" et "plombant". Sur scène, son discours a plus ou moins touché les chefs sans vraiment les embarquer. Sur la Toile, il a en revanche été taclé pour avoir cuisiné... du chevreuil.

"David, ce grand défenseur de la cause animal qui fait un chevreuil avec une sauce au gibier. Pépite" ; "Y'a que moi que ça choque David qui veut sensibiliser sur la chasse intensive en servant du chevreuil ?" ; "David il veut sensibiliser sur la destruction de la nature et il sert de la viande, bravo le veau" ou encore "David : je veux dénoncer la maltraitance animale. Encore David : je cuisine du chevreuil avec un jus de gibier", peut-on notamment lire sur Twitter.