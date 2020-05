Top Chef 2020 : Martin éliminé, Adrien et David en demi-finale avec Mallory !

La bataille pour se qualifier en demi-finale de Top Chef 2020 s'est poursuivie lors de cette 15e semaine de compétition. Si Mallory était qualifié depuis la semaine dernière, Adrien et David avaient encore besoin d'une victoire. Au final, seul Martin devait encore remporter deux challenges pour obtenir sa place en demi-finale. Qui a réussi ? Qui a été éliminé et pourquoi ? Réponse tout de suite...

L'épreuve de Gaggan Anand et David Munoz

David Munoz, deuxième plus jeune chef du monde à obtenir ses trois étoiles à 33 ans, propose dans son restaurant de Madrid une cuisine alternative dont un plat qu'il sert à même la main du client. Gaggan Anand (chef deux étoiles), réputé pour sa cuisine moléculaire et expérimentale, a quant à lui proposé dans son établissement un plat qui se lèche. Ces deux chefs demandent donc aux candidats d'inventer un mode de dégustation autour d'une bouchée gastronomique. Pour ce faire, ils n'ont qu'une heure.

La dégustation sans couverts d'Adrien : Il part sur une "poupée de hot dog". La recette : Chair à saucisse de porc avec pellicule de concentré de tomate, saucisse de porc, soubise moutarde, ketchup minute, gel de cornichon, sauce cheddar. Il ajoute de l'oignon frit et de la chapelure. La poupée qu'il faut mettre à son doigt est présentée dans un écrin à alliances. Et pour les différentes sauces, il les appose sur une planche en bois et elles forment un teckel (chien qui est parfois comparé à une saucisse). Alors qu'il prépare sa recette, son plan de travail commence à prendre feu et c'est Paul Pairet qui éteint les flammes, le candidat étant trop absorbé par ses préparations.

La dégustation sans couverts de David : Il part sur un jambon-beurre-cornichon qu'il souhaite faire manger avec une paille. La recette : cornichon pané farci d'une crème de jambon et d'une émulsion beurre-pain grillé, paille en feuille de brick. La paille est donc comestible.

La dégustation sans couverts de Martin : Il mise SEULEMENT sur une bouchée. La recette : bouchée aux fruits de mer, gelée de coquillages, toast melba de pain de seigle, beurre iodé au citron, caviar. Afin d'apporter un peu d'originalité, il décide d'installer Gaggan Anand et David Munoz dans des transats, de leur faire écouter le bruit des vagues et de leur bander les yeux. Il décide aussi de mettre en avant des odeurs d'algues et de moules afin que leur odorat soit stimulé.

Dégustation : Gaggan Anand et David Munoz sont les seuls décisionnaires. Martin passe en premier et son idée n'est pas originale selon David Munoz, qui précise avoir déjà vu ça. Gaggan Anand attendait "un peu plus" au niveau du goût. David passe le deuxième. Le visuel intrigue car cela ne ressemble pas à un sandwich. Lors de la dégustation, le pire arrive, la paille en feuilles de brick ne permet pas vraiment d'aspirer le liquide. Finalement, en aspirant très très fort, cela fonctionne et le goût plaît. Le fait de pouvoir manger la paille est une originalité qui fait l'unanimité et Gaggan Anand parle de "coup de génie". C'est enfin au tour d'Adrien. En apercevant la proposition, Gaggan Anand rit car il trouve ça très décalé. David Munoz est plus sur la réserve. Finalement, il trouve le tout "original, intelligent, différent et audacieux". En plus, ça a bon goût. Le chef Gaggan Anand a tout simplement adoré. C'est un autre "coup de génie".

L'assiette préféré des deux chefs est celle d'Adrien. Il gagne son deuxième pass et est qualifié pour la demi-finale de Top Chef 2020. Il rejoint Mallory.

L'épreuve de Jessica Préalpato

Meilleure pâtissière du monde, Jessica Préalpato a demandé aux candidats de la séduire avec une tarte aux fruits moderne qui respecte ses critères de "desséralité". Adepte d'une pâtisserie cuisinée qui privilégie des desserts naturels, avec le moins de sucre possible et respectueux de l'environnement, Jessica Préalpato casse les codes de la pâtisserie classique. Ils ont 1h30 pour réaliser leur tarte aux fruits.

La tarte aux fruits revisitée de Martin : le candidat, dont la compagne est chef pâtissière, propose : tartare et confit de poires, poires grillées, lait de pâte, granola au four, condiment végétal. Il propose donc de ne pas faire de pâte à tarte traditionnelle en en proposant une liquide.

La tarte aux fruits revisitée de David : compotée et tatin de pommes-coings, allumettes feuilletées glacées à la royale, sel de peaux de coings. Il décide de jouer aussi sur les textures. Il veut ensuite ajouter des herbes mais Hélène Darroze n'est pas convaincue par cette touche végétale.

Dégustation : Jessica Préalpato apprécie beaucoup le visuel du dessert de David. Le goût y est, elle apprécie le fait que ce soit peu sucré mais note que la présence de l'herbe n'est pas intéressante. Elle apprécie particulièrement la vinaigrette qui accompagne le dessert. Seul hic, cela manque de surprises. Le dessert de Martin plaît aussi en termes de visuel. Là aussi, c'est très peu sucré et elle aime ça. Elle apprécie aussi la pâte liquide.

La tarte préférée de Jessica Préalpato est celle de Martin. Il obtient donc son premier pass et se retrouve à égalité avec David ! Il faut donc les départager.

Epreuve ultime pour accéder à la demi-finale

Ils ont une demi-heure pour réaliser un riz au lait, thème imposé par Jessica Préalpato.

Riz au lait de Martin : Il met du lait d'amande et de la vanille, propose une sauce caramel et fleur de sel à côté.

Riz au lait de David : Il met de la fève de tonka plutôt que de la vanille. Cela apporte un goût plus épicé. Il prend aussi du lait de soja pour donner un côté plus végétal. Enfin, il ajoute des suprêmes d'orange.

Après dégustation, c'est le riz au lait de David qui est le plus apprécié. Martin est donc éliminé de Top Chef 2020.