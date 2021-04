Top Chef 2021 : Jackpot pour le resto de Mohamed et Matthias, l'incroyable somme récoltée !

Mercredi 21 avril 2021, M6 diffusait un nouvel épisode de Top Chef, celui de la mythique guerre des restos. C'est Nomade, l'établissement à l'ambiance orientale de Mohamed Cheikh et Matthias Marc, qui a remporté l'épreuve. Le duo s'est adapté au click & collect avec brio, et le jeu devient désormais réalité puisque depuis jeudi 22 avril 2021, et jusqu'à ce mercredi 28 avril 2021 au soir, les deux candidats encore en lice dans le célèbre concours culinaire proposent le menu de leur restaurant éphémère (qui a pris feu durant le tournage) en vente via Uber Eats. Et c'est un carton plein, comme le révèlent nos confrères du Parisien.

L'opération a été mise en place dans plusieurs grandes villes de France, plus précisément à Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse, mais c'est à Paris, où Mohamed Cheikh et Matthias Marc supervisent les ventes de la capitale, que le menu fait fureur. Les clients, venus récupérer leurs commandes directement au restaurant Racine 2 dans le Ier arrondissement ou livrés via Uber Eats, dégustent en entrée un maquereau mariné et flambé avec sa crème d'huîtres, des pickles de concombres et un condiment citron. Côté plat, c'est épaule d'agneau marinée et braisée, houmous de pois chiches et bouillon de chorba. Enfin, le dessert fraîcheur se compose d'un crémeux citron et fleur d'oranger, un sponge cake pistache-basilic et des suprêmes d'agrumes flambés.

Un menu vendu à 35 euros et qui attire foule. En effet, comme l'indiquent nos confrères, chaque jour 250 menus s'écoulent à Paris, tandis que dans les sept autres villes tournent entre 100 et 200 commandes quotidiennes. Selon Uber Eats, 4000 commandes ont été enregistrées en cinq jours ! À 35 euros le menu, cela équivaut à 140 000 euros d'empochés ! Une somme qui risque fortement de grimper puisque l'opération n'est pas encore terminée et, surtout, ce mercredi 28 avril 2021, les livraisons sont étendues à la petite couronne et Matthias Marc, Mohamed Cheikh et leur équipe d'une vingtaine de personnes – car il en faut des bras pour cuisiner 80 kilos d'épaule d'agneau, 80 kilos d'oranges ou encore 120 maquereaux par jour – envisagent de préparer 400 menus dans la capitale ! Jackpot !