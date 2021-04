Top Chef 2021, la panique : un incendie bouleverse le tournage, les candidats évacués !

Panique dans Top Chef 2021 ce mercredi 21 avril ! Lors du onzième épisode du célèbre concours culinaire de M6, les candidats encore en lice s'affrontent au cours d'une épreuve mythique du programme : la guerre des restos. Mohamed, Matthias, Pierre, Bruno, Sarah et Arnaud ont eu chaud ! En effet, l'un des établissements du jeu a pris feu.

"Il faut s'attendre à beaucoup de surprises et de rebondissements. Ce n'est pas pareil de préparer un repas dans ces conditions que de le servir directement dans l'assiette", lance Romuald Graveleau, directeur des programmes chez Studio 89, à nos confrères de Télé Poche. Car cette fois-ci, la guerre des restos change. En ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, les restaurants sont fermés dans toute la France. Les candidats en compétition sur M6 s'adaptent alors : l'épreuve se fait en partie en click & collect. Mais en évoquant surprises et rebondissements, le producteur de Top Chef pensait également à un événement qui aurait pu tout faire basculer : l'incendie impressionnant d'un restaurant !

Un incendie en pleine épreuve, un "petit moment de panique"

L'un des établissements imaginé du concept à la décoration jusqu'au menu par des duos de candidats a pris feu. Une scène partagée en vidéo par Télé Loisirs et qui aurait pu coûter cher tant à la production qu'aux candidats concernés... En effet, comme le révèlent nos confrères, le feu s'est déclaré près d'un fil électrique. Les participants ainsi que l'équipe technique ont échappé au pire. Fort heureusement, la production a rapidement réagi : les candidats ont été évacué en dehors de l'établissement et le feu a été relativement vite maîtrisé. "Il y a eu un petit moment de panique, mais tout s'est bien terminé", assure Romuald Graveleau à Télé Star. Ouf, plus de peur que de mal !

Mais le binôme concerné par l'incendie a-t-il pu aller au bout de l'épreuve avec une cuisine en feu ? Réponse dès 21h05 ce mercredi 21 avril 2021 sur M6, avec les jurés Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet ainsi que Stéphane Rotenberg à la présentation.