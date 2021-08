Top Chef : Mariage surprise d'un candidat de la saison 10 !

Sur les images, disponibles sur son compte Instagram, on aperçoit effectivement le jeune marié en élégante tenue, avec une touche de décontraction puisqu'il porte des baskets blanches, auprès de sa moitié. Aucune information ne semble disponible à son propos puisque même son prénom est un mystère. Elle avait opté, pour le jour J, non pas pour une longue robe avec voile et froufrous mais pour un costume blanc et des talons. "Nous sommes prêts pour la plus belle partie de nos vies", écrit Paul Delrez en guise de tendre déclaration.