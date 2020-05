Top Chef : Un ancien candidat présente son premier restaurant

Mathew Hegarty a toujours voulu être un artiste. Cet Australien de naissance a même fait toutes ses études aux Beaux-Arts, mais c'est finalement la cuisine qui s'est imposée dans sa vie. Pour suivre ses rêves, il n'a pas hésité à quitter son pays pour la France. C'est dans les Alpes qu'il s'est installé et a rejoint les cuisines du P'tit Polyte (Chalet Mounier) aux Deux-Alpes, une étoile au guide Michelin. Pendant sept ans, il y a proposé des plats aux goûts très audacieux et à la touche artistique personnelle.

Les téléspectateurs qui l'ont suivi au fil des épisodes de Top chef en 2018 ont constaté ses talents en plus de le trouver attachant et étonnant. Malheureusement, Mathew Hegarty n'a pas remporté la compétition, se faisant éliminer lors de la redoutable étape de la guerre des restos, l'une des épreuves incontournables de Top Chef. Reste que cette expérience lui a permis de se faire un nom dans le milieu des petits fours en France. Un an après sa participation sur M6, il a d'ailleurs décidé de prendre son envol et de quitter son poste au P'tit Polyte pour ouvrir son propre établissement avec sa compagne dans le Sud de la France, à Saint-Étienne-du-Grès.

C'est désormais chose faite ! Il y a quelques jours, Mathew Hegarty a eu le plaisir d'annoncer le nom de son restaurant sur son compte Instagram. "Après des mois et des mois de travail, on est fiers de présenter EÏDRA. Prononcé 'eïja'. Un joli melting pot de nos idées, nos partages ! Que l'on pourra bientôt, avec plaisir, vous raconter." Malheureusement, l'ouverture de ce dernier reste compromise par l'épidémie de coronavirus. Le chef ne sait pas encore lorsqu'il pourra y accueillir ses premiers clients, mais une chose est sûre, ces derniers se régaleront à sa table lorsqu'il sera enfin possible de le faire.