Top Chef : Un ex-candidat bientôt papa, belle annonce en photo et vidéo

La famille Top Chef s'agrandit ! En effet, Jérémy Brun, qui avait participé au concours culinaire de M6 en 2014 puis qui a été aperçu dans Les Anges (NRJ12) en 2019, sera bientôt papa. Sa belle Alexia est enceinte de leur premier enfant. Une annonce faite en photo et vidéo sur Instagram mardi 28 juillet 2020.

Le chef cuisinier a posté un cliché de lui accompagné de sa compagne, en sous-vêtements Calvin Klein et le bidon à l'air... et déjà arrondi. Jérémy Brun tient une échographie dans sa main, confirmant la grossesse. "Je rêvais d'être avec toi... Je rêvais de vivre avec toi... Je rêvais de te demander en mariage... Je rêvais que tu portes notre enfant et de créer notre famille, aujourd'hui tu as exaucé mon rêve, celui de devenir père. Merci ma vie @djust.wild. Je t'aime plus que tout, hâte de serrer notre baby Wild que j'aime déjà dans les bras", a-t-il écrit.