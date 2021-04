Top Chef : Un ex-candidat bientôt papa pour la 2e fois

L'année 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire de Martin Feragus. Le candidat de Top Chef 2020 a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés Instagram, le 14 avril 2021.

Comme pour tous les restaurateurs, la période est difficile pour le jeune homme. A cause du coronavirus, les établissements sont, une fois de plus, fermés depuis plusieurs mois. Pourtant, Martin Feragus a le sourire. Et pour cause, il s'apprête à vivre une nouvelle merveilleuse aventure. Sa femme Fleur est enceinte de leur deuxième enfant, un bonheur qu'il a partagé sur le réseau sociaux de partage de photos et de vidéos.

Martin Feragus a posté une photo de sa petite Louise, née en 2018. Souriante et adorable avec des lunettes de soleil et son doudou à la main, la fillette de 2 ans réalise le chiffre quatre avec ses doigts. "Cette année nous ne serons plus 3 mais 4 !#babyboy en route M-2", peut-on lire en légende de la publication.