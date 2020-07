Top Chef 2020 : Martin Feragus a épousé Fleur, photos du grand jour !

Carnet blanc ! Il l'avait annoncé, c'est désormais chose faite. Martin Feragus s'est marié ce samedi 4 juillet 2020. Depuis plusieurs années, l'ex-candidat de Top Chef 2020, qui évoluait dans la brigade de Philippe Etchebest, partage sa vie avec une certaine Fleur, elle aussi férue de cuisine et plus particulièrement de pâtisserie. Déjà parents d'une petite fille, prénommée Louise et née le 5 décembre 2018, il ne leur manquait plus qu'à se passer la bague au doigt.

Sur Instagram, Martin a partagé une première photo du grand jour. Vêtu d'un costume noir, il enlace amoureusement sa moitié dans sa robe blanche, le sourire aux lèvres. Le couple apparaît de dos et s'éloigne de l'objectif comme pour signifier qu'il s'en va entamer son nouveau voyage. "On l'a fait ! Wedding day", légende-t-il, sur un petit nuage. Fleur a elle aussi dévoilé quelques instants précieux de leur mariage sur sa propre page. L'occasion d'apprendre que l'événement s'est déroulé à Paris, dans le 17e arrondissement, soit celui du célèbre quartier aux airs de village des Batignolles. Via sa story, la maman de Louise a posté un cliché immortalisé à la mairie ainsi qu'un autre moment passé dans un cadre verdoyant et intimiste, ne manquant pas au passage de remercier la photographe professionnelle qui a eu l'honneur de les accompagner toute la journée.