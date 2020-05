Top Chef 2020 : Diego éliminé, larmes, révélations et stress

La compétition se poursuit à la suite de l'élimination de Mory, dans Top Chef 2020. Cinq candidats étaient encore en compétition dans l'émission du 6 mai et ont tout donné pour se qualifier pour les quarts de finale.

L'épreuve personnelle d'Hélène Darroze

Pour la première épreuve, David, Mallory, Diego, Maxime et Adrien se sont rendus à Saint-Germain-des-Prés, dans le tout nouveau restaurant gastronomique d'Hélène Darroze qui rend hommage à ses origines du Sud-Ouest, pour un défi riche en émotions. Après avoir dégusté un pithiviers, chacun a en effet retrouvé l'un de ses proches en cuisine pour préparer le plat. Hélène ne pouvant être juge et partie, c'est Maria Soria, cheffe exécutive d'une maison de traiteurs haut de gamme, qui est venue épauler la brigade rouge.

Brigade de Paul Pairet

Adrien Cachot a découvert une lettre de sa maman lui disant qu'elle était fière de lui. Et, fait rare, le candidat a dévoilé ses émotions pour la première fois en fondant en larmes. Sa mère Françoise et sa compagne l'ont alors rejoint. Pour la première fois, il a aussi perdu complètement ses moyens : "J'ai une panne, feuille blanche." Son chef de brigade l'a donc aidé à rassembler ses idées pour qu'il se qualifie directement pour la semaine suivante. Le candidat a misé sur une duxelles de champignons, du pigeon, de la farce à gratin, des dattes, du foie gras et du chou. Pendant qu'il préparait son plat, Françoise a révélé que son fils était un rêveur avec un parcours scolaire assez chaotique. Mais il a fini par trouver sa voie, alors que personne ne croyait en lui.

Brigade d'Hélène Darroze

David Galienne a eu bien du mal à contenir ses émotions en voyant son compagnon Alexis débarquer, ainsi que ses enfants Charlotte et Jules. "Ce sont les trois personnes qui partagent ma vie et sans eux, je ne suis rien", a confié le chef étoilé avant d'évoquer son coming out. Le candidat est parti sur une farce de canard, une compotée de chou et champignons, un filet de canard, du foie gras et des poires au vin. Le fait d'être encouragé par ses trois amours lui a donné encore plus de force.

Le stress était au rendez-vous pour Mallory Gabsi, car il n'avait jamais réalisé de pithiviers. Mais voir sa maman l'a davantage motivé pour se surpasser. Il en a préparé un avec des abricots, du foie gras, du filet de pigeon et du jus de pigeon. La cheffe Maria Sova l'a alerté sur son foie gras qui pourrait mouiller sa pâte feuilletée. Le jeune homme a donc mis une crêpe afin d'absorber l'humidité.

Brigade de Philippe Etchebest

La semaine passée, Martin Feragus n'a pas excellé lors de la guerre des restos. Il devait donc tout faire pour surprendre cette fois-ci. Reboostée par une lettre de sa compagne et sa venue, il a préparé avec soin son pithiviers à base de chou vert, grouse, foie gras, poires, et réduction de vin rouge au poivre. Une recette au top selon son chef de brigade.

Brigade de Michel Sarran

Diego Alary a eu la surprise de voir ses parents et sa soeur, les trois personnes les plus importantes de sa vie. Après que ses proches lui ont témoigné leur soutien, il a préparé un pithiviers à base de chou vert, de farce de caille, de chou rouge, de suprêmes de caille et pigeon, de foie gras et d'abricots. Pendant ce temps, sa soeur a confié à Michel Sarran qu'il avait failli être joueur de football professionnel, mais qu'une blessure était venue tout gâcher. "J'étais en fauteuil roulant pendant un an, c'était tendu", a déclaré le beau brun.

C'est avec trois de ses plus proches collaborateurs qu'Hélène Darroze a dégusté les plats. Les chefs ont choisi de qualifier David Galienne pour les quarts de finale.

Fruits de mer au menu

Direction Menton, sur la Côte d'Azur, pour la deuxième épreuve afin de partager un bon moment avec le chef trois étoiles Mauro Colagreco. Le défi des candidats ? Cuisiner des fruits de mer crus et cuits. Le chef attendait d'être ému et surpris en découvrant les assiettes.

Brigade d'Hélène Darroze

Mallory a misé sur des supions farcis au crabe, gel de citron, bouillon de crevettes, crevettes nacrées et courgettes."Côté saveur et texture, Mallory est dans le mille", a expliqué la cheffe. Mais elle craignait que son poulain n'ait pas le temps de tout faire.

Brigade de Philippe Etchebest

Martin a réalisé une purée de topinambour aux algues, des palourdes, un tartare de couteaux et une tuile à l'encre de seiche. Il a aussi pris un risque en ajoutant du café au topinambour, une très bonne décision selon la star de Cauchemar en cuisine qui attendait que son poulain prenne enfin des risques.

Brigade de Paul Pairet

Adrien n'a quasiment pris que des fruits de mer pour faire un travail sur le goût et les textures. Il a préparé des gambas, des palourdes, des tellines, des couteaux, des supions, un concombre de mer rôti à la plancha, des pickles de laitue de mer et de la crème de citron. Paul Pairet l'a mis en garde sur les cuissons différentes de ses éléments et espérait qu'il y aurait de la cohérence entre tous ses produits.

Brigade de Michel Sarran

Diego a cuisiné des chipirons farcis à la pomme de terre, chimichurri, ail des ours, gel de citron et artichauts. Il était plutôt confiant, car il avait l'habitude de cuisiner les fruits de mer. Le choc était donc au rendez-vous lors du verdict.

Place à la dégustation. Mauro Colagreco a apprécié toutes les assiettes. Mais il devait faire un choix et a placé les plats de Diego et Martin en troisième et quatrième place. Adrien (première place) et Mallory (deuxième place) sont donc qualifiés pour les quarts de finale et les deux autres sont allés en dernière chance.

Dernière chance

Martin et Diego se sont affrontés sur le thème du cabillaud.

Le plat de Martin : cabillaud cuit à basse température, citron, huile d'olive, purée de fenouil et salade de fenouil.

Le plat de Diego : ceviche de cabillaud, guacamole, salade de maïs grillé

Au final, c'est Diego qui a été éliminé du concours.