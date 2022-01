Top Chef : Un ex-candidat contraint de fermer son restaurant, galères et coup dur...

Ce n'est pas la première fois que Le Braque connaît une telle galère. En janvier 2021, il y a tout juste un an, Damien Laforce évoquait le report de l'ouverture de son établissement auprès de La Voix du Nord. "On a eu un problème avec les autorisations des Bâtiments de France, on a déposé un nouveau dossier et, cette fois-ci, ça semble en bonne voie... J'espère pouvoir ouvrir mon restaurant au cours de l'été, j'ai hâte", avait déclaré le jeune chef.

Une bonne prévision puisque Le Braque a ouvert ses portes le 31 août 2021, tout juste à la fin de l'été. "Je veux défendre notre terroir et notre patrimoine culinaire avec une cuisine franche dans les goûts et les assaisonnements. Mais aussi très gourmande", avait-il expliqué à Actu.fr. Tout comme dans Top Chef, Damien Laforce se dirige alors vers une cuisine du terroir, respectueuse de la nature et gourmande !