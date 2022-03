Top Chef : Un gagnant changé par la chirurgie esthétique, avant/après bluffant !

Grand changement pour l'un des gagnants de Top Chef ! Sur les réseaux sociaux, Samuel Albert, vainqueur de la dixième saison du concours culinaire diffusée sur M6 en 2017, partage des avant/après bluffants de sa transformation. L'occasion pour lui de révéler avoir eu recours à la chirurgie esthétique il y a de cela maintenant une année. Après la métamorphose à Paris de Jérémy Moscovici, lui aussi ex-candidat du programme, voilà que Samuel Albert s'est envolé vers la Turquie afin de recourir à des implants capillaires.

C'est en story sur Instagram que l'ancien camarade et rival de Guillaume Pape dans Top Chef affiche des montages plus que parlants. Sur les premières photos, le crâne de Samuel Albert apparaît dégarni. Tandis que sur les deuxièmes images, prises un an après son passage en clinique spécialisée dans la greffe capillaire, il affiche une masse de cheveux incroyable.

Tout a commencé en mars 2021 pour la star des fourneaux. Direction Istanbul pour Samuel Albert, accompagné de sa belle Monica, enceinte de leur premier enfant. Sur place, le couple a visité la ville, "goûté plein de bonnes choses" et s'est surtout rendu dans un institut où le charmant brun de 33 ans a passé les différentes étapes de la greffe. "Si vous regardez cette vidéo c'est que probablement, comme moi, vous souhaitez faire une transplantation de cheveux. Moi, ça faisait longtemps que j'y pensais et j'ai trouvé Now Hair Time sur Instagram. Je dois dire que je suis vraiment super satisfait, le service est vraiment au top. Ca coute à peu près cinq fois moins cher qu'en France et les services sont bien plus premium", indiquait-il via une vidéo à l'époque postée sur le compte de la clinique. Et de donner des nouvelles après l'intervention : "L'opération s'est très bien passée, ce n'est pas du tout douloureux. Evidemment, un petit mal de tête mais pas plus que ça."