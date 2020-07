Top Chef, un ex-candidat changé grâce à une chirurgie : la photo impressionnante

"Et le temps passe passe passe et beaucoup de choses ont changé" pour Jérémy Moscovici. Le finaliste de Top Chef 2015 et son épouse Marine ont notamment accueilli un petit garçon prénommé Nathan (3 ans). Physiquement, le chef de 31 ans a également un peu changé niveau capillaire. Il a donc pris une grande décision comme il l'a dévoilé le 2 juillet 2020, sur Instagram.

Jérémy Moscovici commençait, semble-t-il, à avoir une petite calvitie. Une situation qui devait le complexer, car il s'est récemment rendu à la clinique Lutétia, à Paris, afin de subir une greffe des cheveux. Contrairement à certains candidats de télé-réalité, le jeune papa récemment vu dans Les Anges 12 (NRJ12, en 2020) n'a pas dévoilé toutes les étapes de cette transformation. En revanche, il a dévoilé un avant-après bluffant, en ne manquant pas de mentionner l'endroit où avait été réalisée cette opération esthétique.

Pour l'heure, Jérémy Moscovisi a encore les cheveux très ras. Mais on imagine que le candidat, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ne manquera pas de dévoiler le résultat final à ses abonnés sur le réseau social. Peut-être donnera-t-il envie a des hommes qui le suivent de sauter le pas.

Jérémy Moscovici n'est pas le seul candidat de télé-réalité a avoir succombé à une greffe de cheveux. Nikola Lozina, Noré, Steven Bachelard ou Florian de Mariés au premier regard 2 avait également dévoilé sur leurs réseaux sociaux qu'ils avaient succombé à la tentation avec cette opération qui leur a permis de se sentir mieux dans leur peau.

Interrogé par Purepeople en février dernier, Jérémy Moscovici s'était confié sur son aventure "canon" dans Les Anges 12. Mais il n'a pas caché que le manque de Marine et de son fils s'était fait ressentir. "Avec ma femme, on est marié depuis deux ans. On va fêter nos cinq ans à Florence dans dix jours. Je l'aime comme au premier jour", nous avait-il notamment confié.