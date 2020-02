Jérémy Moscovici (Les Anges) : Très amoureux de Marine, il lui déclare sa flamme

Depuis le début de la semaine, la nouvelle saison des Anges a débuté. Cette année, les candidats sélectionnés se sont envolés vers l'Asie, et plus précisément à Hong Kong, pour réaliser leurs rêves. En plus de retrouver au casting quelques visages bien connus du milieu de la télé-réalité comme Sarah Lopez et son chéri Jonathan ou encore Illan qui s'est fait virer du tournage en cours de route, les téléspectateurs ont certainement eu la surprise de constater la présence de Jérémy Moscovici. Les inconditionnels de Top Chef se souviennent forcément de ce passionné de cuisine au caractère bien trempé qui s'est régulièrement amusé à tacler Philippe Etchebest.

Si on ne l'attendait pas dans les Anges, Jérémy assure pour Purepeople.com avoir vécu une expérience incroyable. "Mon aventure a été canon, je me suis régalé, je ne suis pas du tout programmé à faire ça et, au final, je me suis éclaté. Les enjeux pros sont d'un très haut niveau, une belle bande de potes. C'était plus 'Friends' que 'Les Anges'". Toutefois, le tournage a dû être éprouvant pour le candidat contraint de se séparer quelque temps de son fils Nathan âgé de 3 ans, ainsi que de sa femme Marine. Loin des yeux, mais près du coeur, c'est semble-t-il la philosophie de Jérémy qui a déclaré sa flamme à sa jolie compagne devant notre caméra. "Ma femme, on est marié depuis deux ans, on va fêter nos cinq ans à Florence. Je t'aime comme au premier jour" lui a-t-il adressé.

Jérémy a également accepté de nous en dire plus sur son petit garçon, qui pourrait bien suivre ses pas tant il est gourmand. "Je vais vous surprendre, mais mon fils mange de tout." Il faut dire que son chef de papa avait tout prévu bien avant sa naissance. "J'avais lu un truc pendant que ma femme était enceinte, entre le 7e et le 9e mois, il prépare ses pastilles gustatives et, du coup, avec ma femme, je lui avais fait faire des étoilés, on avait mangé partout, et maintenant, il mange de tout. Même les épinards, frais bien sûr."

