Top chef 2019 : Samuel Albert, le gagnant, ouvre un restaurant original

C'est une heureuse nouvelle pour Samuel Albert, le grand gagnant de Top Chef 2019 (M6) ! Six petits mois seulement après avoir remporté la finale, le cuisinier a le plaisir d'ouvrir son propre restaurant. Et c'est en compagnie de son meilleur ami qu'il a mis ce beau projet à exécution : "C'est une très belle aventure qui démarre et je suis heureux de la partager avec mon meilleur ami", s'exclame-t-il au Figaro.

Situé en plein coeur de sa ville d'origine, à Angers, son restaurant a été baptisé Les petits prés, en hommage à la maison de ses grands-parents. La grande inauguration a eu lieu le mardi 5 novembre 2019 et l'établissement a été ouvert au public dès le lendemain. Et c'est un véritable carton puisque le jeune chef a enregistré plus de 1 000 réservations en l'espace de seulement 48 heures !

Influencé par ses nombreuses escapades à travers le monde, notamment au Japon où il a été chef de l'ambassade de Belgique, Samuel Albert a décidé d'attribuer un slogan à son restaurant : produits d'ici, idées d'ailleurs. Très enthousiaste, il explique : "Je travaille avec les producteurs locaux. L'idée est d'allier les produits d'ici et les idées d'ailleurs, comme je l'ai mis dans le nom de mon restaurant. J'ai ainsi distillé dans les plats un peu toutes les influences des pays que j'ai traversés. J'utilise par exemple une sauce miso et une autre américaine ou le poivre chinois de Sechuan."

D'autre part, soucieux de rendre sa cuisine accessible au plus grand nombre, Samuel Albert propose des menus à 26 euros pour le déjeuner et des dîners à la carte revenant à une moyenne de 50 euros.

Dès l'ouverture, de nombreux fans de Top Chef son venus goûter aux mets du gagnant. Afin de faire des clins d'oeil à l'émission, Samuel Albert a revisité quelques-uns des plats cuisinés durant le programme : "J'ai refait la sauce chimichurri que j'avais proposée au chef Mauro Colagreco mais aussi le nid et l'oeuf qui a été mon premier plat présenté dans l'émission. Je fais aussi le saumon au miso et le dessert Magritte que j'avais réalisés lors de la finale. Les gens sont trop contents de retrouver les plats de Top chef, c'était très attendu !", conclut-il.

Perrine Némard