Top Chef : Une ex-candidate maman pour la 1re fois, photo du bébé au joli prénom !

En commentaires de cette belle annonce en photo, les internautes sont nombreux à la féliciter. Parmi eux, Kelly Rangama, elle aussi vue dans Top Chef en 2017 et elle aussi devenue maman récemment. En effet, après un long et pénible combat contre l'endométriose, la jolie brune est tombée enceinte. C'est en octobre 2021 qu'elle a accouché d'un petit garçon dont le prénom n'a pas été révélé. Une belle aventure pour ce duo de candidates de l'émission qui a partagé une bonne partie de l'aventure ensemble, sous les manchettes rouges de la cheffe Hélène Darroze. Rappelons toutefois que Kelly Rangama avait été éliminée en sixième saison de compétition tandis que Giacinta a été un peu plus loin avant d'être virée du jeu aux portes de la demi-finale.

Rappelons qu'à l'époque de sa participation à Top Chef, cette belle Italienne gérait un hôtel à Rome. Depuis, sa vie a pris un autre tournant. En effet, Giacinta a lancé Tiramibloom, un bar à tiramisu situé à Rome toujours, et produit sa propre marque d'huile d'olive extra vierge baptisée Cento Evo. Deux projets dans lesquels elle semble s'épanouir. Désormais, elle peut ajouter la casquette de maman !

Toutes nos félicitations à Giacinta et son amoureux Andrea Casco pour la naissance de leur bébé.