Top Chef : Une ex-candidate phare enceinte, 1er bébé après un long combat contre la maladie

Grande nouvelle pour Kelly Rangama ! L'ancienne candidate de Top Chef (saison 8, en 2017) fait une heureuse annonce sur les réseaux sociaux dimanche 25 juillet 2021. Et c'est en photo qu'elle partage son secret bien gardé durant des mois : elle est enceinte de son premier enfant ! Nul doute qu'avec son mari Jérôme Devreese, pâtissier de renom, elle est aux anges...

Le visage de la belle Kelly Rangama n'apparaît pas sur ce cliché. Toutefois, ses plus de 8500 followers sur Instagram découvrent un joli ventre déjà bien arrondi. Dans ses mains, la jeune cheffe, bientôt au casting de Chefs, en cuisine et en famille sur TMC, tient une échographie de ce premier bébé tant attendu.

En plus de cette photo, la future maman partage la belle nouvelle en quelques lignes. "Toujours garder espoir... Au quotidien, je n'aime jamais me plaindre ni même parler de moi, commence-t-elle avant de faire exception et détailler son parcours. Après de nombreuses et difficiles épreuves traversées au cours de ma petite vie, qui m'ont fait changer, me relever, y croire puis mettre les choses en place pour atteindre mes rêves... La vie continue son cours avec toujours son lot d'épreuves mais avec une belle victoire sur mon combat contre l'endométriose !" Et d'ajouter : "Aujourd'hui, je fête avec vous une très grande et belle victoire sur mon combat contre cette maladie ! J'ai la joie de vous annoncer que je suis enceinte ! Merci la vie."